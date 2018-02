Mesmo com 10, Boca vence Etoile (1x0) e está na final do Mundial O Boca Juniors, com 10 jogadores em campo no segundo tempo, derrotou o time da Tunísia Etoile du Sahel por 1 x 0, nesta quarta-feira, e está classificado para a final do Mundial de Clubes da Fifa. O clube argentino, que teve o volante Fabián Vargas expulso aos 15 minutos da segunda etapa, enfrentará na decisão de domingo o vencedor da semifinal de quinta-feira entre Milan e Urawa Reds. O meia-ofensivo Neri Cardozo marcou o único gol da partida, aos 37 minutos de jogo, tocando para as redes da entrada da pequena área após boa jogada pela esquerda de Rodrigo Palacio. O Etoile se livrou de tomar um segundo gol logo após o intervalo, quando o ex-zagueiro do Liverpool Gabriel Paletta cabeceou rente à trave com o goleiro Aymen Balbouli já batido no lance. O colombiano Vargas recebeu o cartão vermelho por uma entrada violenta em Mahdi Ben Dhifallah, que lhe rendeu o segundo cartão amarelo no jogo. Ainda assim, a equipe poderia ter aumentado sua vantagem, com o capitão Martin Palermo desperdiçando ótima oportunidade, além de um pênalti claro em Alvaro González não marcado pelo árbitro dinamarquês Claus Bo Larsen. (Por Alastair Himmer)