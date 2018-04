Mesmo com 10, Sporting empata com Braga e conquista Copa de Portugal nos pênaltis Apesar de jogar com 10 jogadores durante mais de 1 hora e meia, o Sporting conquistou neste domingo a Copa de Portugal após empatar a final com o Braga por 2 a 2 e vencer a competição nos pênaltis. O time de Lisboa conseguiu empatar a partida de forma histórica, após ter jogado o duelo desde os 15 minutos com apenas dez jogadores e estar perdendo por 2 a 0 até os 39 minutos do segundo tempo. Com o título, o Sporting levantou assim seu primeiro grande título depois de 7 anos de jejum, conquistando a sua 16ª Copa de Portugal, o mesmo número de títulos do Porto e nove a menos que o Benfica.