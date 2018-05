Mesmo com 100% no Carioca, Diogo Barbosa vê pontos para corrigir no Botafogo

O começo de temporada do Botafogo, de volta à elite do Campeonato Brasileiro em 2016, está sendo bom. Mesmo com a perda de importantes jogadores - como Willian Arão, Daniel Carvalho e Navarro -, o time iniciou o Campeonato Carioca com duas vitórias e 100% de aproveitamento. Mesmo assim, o lateral-esquerdo Diogo Barbosa ainda vê pontos para corrigir.

Consciente, o jogador conta que a equipe vem trabalhando firme durante a semana de treinamentos para que novos erros não aconteçam no próximo jogo e que o tempo irá ajudar. "Não estamos totalmente satisfeitos porque tivemos algumas falhas, mas por ser um início com duas vitórias nós gostamos. Sabemos que temos muito a evoluir. Nos treinos dessa semana tentamos corrigir algumas coisas que falhamos nesses dois primeiros jogos, mas a tendência é crescer na sequência da competição", disse.

Os jogadores do Botafogo só tiveram o sábado e o domingo para descansarem neste carnaval. O técnico Ricardo Gomes comandou treinamentos na segunda e nesta terça-feira, em General Severiano, visando a partida desta quarta contra o lanterna Macaé, em Duque de Caxias (RJ).

Para Diogo Barbosa, o time está focado em fazer boas atuações na temporada e espera ter apoio da torcida. "Nós jogadores temos que nos fechar e seguir trabalhando. Como carioca fala, 'no sapatinho' e ir conquistando as vitórias a cada jogo. Assim vamos conquistar a torcida, pois a gente sabe que só vai conseguir trazê-los para o nosso lado com as vitórias. Então o que temos que fazer é vencer", afirmou.