Mesmo com acesso, Ponte anuncia saída de 7 jogadores

Três dias após o término do Campeonato Brasileiro da Série B, a Ponte Preta já começou a fazer uma faxina no elenco. Nesta terça-feira, o clube confirmou as saídas de sete jogadores: o lateral-direito Daniel Borges, o zagueiro Luan, o meia Rodolfo e os atacantes Anderson Bartola, Nathan, Miguel e Douglas Tanque.

Um dos fatores que influenciaram na saída do foi a limitações máxima de 28 inscritos para o Campeonato Paulista de 2015. Por enquanto, só foram confirmadas as renovações do lateral-esquerdo João Paulo e do técnico Guto Ferreira.

O gerente de futebol Gustavo Bueno explicou que a Ponte Preta continua trabalhando nesta semana nas negociações com os demais jogadores do elenco, com foco em manter a espinha dorsal. "Com outros atletas estamos discutindo valores e condições e há ainda um número razoável de jogadores com os quais só poderemos efetivar negociações", argumentou.

Hoje, apenas nove jogadores estão garantidos para a temporada de 2015. Além de João Paulo, têm contrato com a Ponte Preta Reynaldo e Ivan (goleiros); Jeferson (lateral-direito); Raphael Silva (zagueiro); Citta Júnior (volante); Adrianinho (meia); e Cafu e Rossi (atacantes).

As prioridades da diretoria alvinegra são as renovações do zagueiro Tiago Alves, do lateral-direito Rodinei, dos volantes Fernando Bob e Juninho, além do atacante Alexandro. Outros que também serão procurados são o zagueiro Gilvan, o volante Elton, o meia Renato Cajá e o atacante Rafael Costa.