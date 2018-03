Mesmo com derrota em clássico, Roger vê Botafogo confiante na Libertadores

A derrota para o Flamengo no clássico deste domingo, pela Taça Guanabara (primeiro turno do Campeonato Carioca), não vai abalar a confiança do Botafogo às vésperas do confronto com o Olimpia pela Copa Libertadores. É o que garante o atacante Roger, destaque do time na partida de domingo.

Para Roger, o time alvinegro ganhou confiança ao eliminar o Colo-Colo na semana passada. "O espírito de Libertadores foi provado dentro de campo, tanto aqui quanto lá. A experiência que trouxemos é a de jogar forte os 90 minutos. Sofremos um gol aqui e isso trouxe um pouco de insegurança. Agora é fazer um grande jogo do primeiro ao último minuto. É acreditar o tempo todo e pedir ao nosso torcedor que venha e que apoie."

Depois dos dois jogos sofridos contra o Colo-Colo, o Botafogo fará o jogo de ida contra o Olimpia nesta quarta, no Rio. O confronto é válido pela terceira e última fase preliminar da Libertadores, antes da disputa em grupos.

"Desde o início da temporada o foco tem sido a Libertadores. No vestiário só se fala nisso. Estou feliz e, se tiver a oportunidade de iniciar o jogo, será ainda melhor. Estou mais leve, confiante", disse Roger, confiante após marcar o primeiro gol pelo Botafogo no clássico do fim de semana.

Na avaliação do atacante, o Botafogo tem boas chances de superar mais esta fase da Libertadores. "Temos um time forte, brigador e que não desiste. Isso agrega também com a qualidade de jogadores mais experientes. A cara é essa, um grupo brigador e que vende muito caro suas derrotas. Tem que ser um time copeiro, não tem outro jeito. Tem que ser malandro, no bom sentido. Temos grandes chances de avançar para a fase de grupos."