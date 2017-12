Mesmo com dor, El Tigre quer jogar O atacante César Ramirez, o ?El Tigre?, admitiu hoje que não está totalmente recuperado da contusão no joelho direito, que o afastou dos gramados por 15 dias em outubro. Segundo ele, falta-lhe confiança para realizar alguns movimentos. O jogador, no entanto, afirmou que não vai desfalcar o Flamengo na partida contra a Ponte Preta, no domingo, em São Paulo. ?Quero jogar?. Hoje, Ramirez foi poupado do treino realizado na Granja Comary, concentração oficial da seleção brasileira, onde o Flamengo treina até o fim deste Campeonato Nacional. Ele fez apenas um trabalho de fortalecimento muscular e, segundo os médicos do clube, está apto para enfrentar a Ponte Preta.