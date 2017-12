Mesmo com elenco inchado, Palmeiras deve promover dois da base

O elenco do Palmeiras conta com 39 jogadores, mas o técnico Marcelo Oliveira pretende aumentar ainda mais esse número. Como alguns atletas devem deixar o elenco e o treinador sempre destaca a importância de ter jogadores da base, ele pretende chamar dois jogadores que se destacaram na Copa São Paulo de Futebol Júnior, casos do zagueiro Augusto e do atacante Kaue.

“Kaue e Augusto devem fazer parte do elenco. Como eles têm idade de juniores, poderão ajudar no time júnior para não ficar muito tempo sem jogar”, explicou o treinador, que adotou tática semelhante com alguns garotos no ano passado.

Um exemplo da importância da base treinar com profissional é Matheus Sales. O volante começou o ano passado como jogador do time Sub-20 e chamou a atenção de Marcelo Oliveira em um treino na Academia de Futebol. Então, passou a participar de atividades com o elenco principal e esporadicamente reforçava a equipe de juniores.

Até que nos últimos jogos da temporada passou a ter mais oportunidades e se firmou na equipe, terminando o ano como titular. “Em cinco meses e pouco de Palmeiras, colocamos o Gabriel (Jesus) como titular e ele virou uma realidade e ídolo da torcida. Ninguém conhecia o Matheus Sales, assim como o Taylor”, lembrou o comandante palmeirense.

Enquanto os garotos da base ganham espaço, alguns jogadores devem deixar o clube, casos, por exemplo de Nathan, Mouche, Cristaldo e Fellype Gabriel.