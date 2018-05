Mesmo com empate, Ricardo Gomes exalta 'postura' do Botafogo Apesar do empate por 1 a 1 com o Vasco, o técnico Ricardo Gomes aprovou o desempenho do Botafogo neste domingo, em rodada do Campeonato Carioca. O time perdeu o aproveitamento de 100% que vinha ostentando até então, mas mostrou "postura" em campo, na avaliação do treinador.