Mesmo com goleada no jogo de ida, Mineirão deverá lotar no domingo

SÃO PAULO - O Mineirão deverá lotar para a final do Campeonato Mineiro, marcada para domingo. Apesar da vitória por 3 a 0 do Atlético no jogo de ida, os sócios do Cruzeiro - que tem direito a 90% dos ingressos por ser mandante do segundo jogo - já haviam adquirido 20 mil ingressos até a manhã desta quarta-feira. A venda de entradas para a torcida em geral começa na quinta.

Pelo lado do Atlético, os 5.980 ingressos disponíveis para os setores superior e inferior laranja do estádio começaram a ser vendidos nesta quarta-feira na sede do clube, e a previsão era de que se esgotassem em poucas horas. Alguns torcedores começaram a formar fila ainda ne madrugada e, ao final da manhã, restavam pouco mais de mil ingressos.

Além dos cerca de 6 mil lugares destinados aos atleticanos, o torcedor do clube também pode adquirir entradas para o setor corporativo do estádio - mas, nesse caso, não poderá usar camiseta ou bandeira do clube no dia do jogo. A determinação é da Polícia Militar, que tenta evitar conflitos entre torcedores como o ocorrido no Independência na partida de ida.