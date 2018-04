Mesmo com luxação no ombro, Geferson treina e pode reforçar o Inter Depois de voltar de um longo período afastado por conta de uma lesão no joelho, o lateral-esquerdo Geferson deu novo susto no Internacional no sábado, ao ser substituído ainda no primeiro tempo com um problema no ombro. Desta vez, no entanto, a contusão parece ter sido menos grave e o jogador pode até reforçar a equipe no duelo decisivo com o Independiente Santa Fe, nesta quarta-feira.