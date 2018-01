Mesmo com mudanças no elenco, Corinthians repete esquema tático campeão

O Corinthians se despede dos EUA neste sábado, diante do Rangers, às 16h (de Brasília), em Orlando, com um esquema tático já bem conhecido dos jogadores e da torcida e que deverá se manter por toda a temporada. Após o sucesso do ano passado, o técnico Fábio Carille vai manter a formação no 4-1-4-1.

A diferente neste início de temporada é que o time tem uma formação um pouco mais ofensiva com Gabriel ficando mais recuado e dando liberdade para Rodriguinho e Jadson pelos meias e Clayson e Romero nas pontas. Diante do PSV, o time mostrou maior movimentação e chegou mais pelas alas.

“Nós nos sentimos muito à vontade para fazer essa função. No começo do ano passado, o Carille também implementou o 4-1-4-1 em alguns jogos. Então não chega a ser novidade para ninguém”, explicou o volante Gabriel.

Para encarar o Rangers, Carille vai repetir a formação que venceu o PSV tendo como única alteração a entrada do lateral-esquerdo Guilherme Romão no lugar de Juninho Capixaba. Essa, inclusive, deve ser a mudança para a partida contra a Ponte Preta, quarta-feira, pela estreia no Campeonato Paulista. Capixaba ainda não estará regularizado.