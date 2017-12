Mesmo com pontaria fraca, Ucrânia vence Suíça nos pênaltis Primeiro jogo da copa do Mundo decidido nos pênaltis, a vitória da Ucrânia sobre Suíça, nesta segunda-feira, em Colônia, foi uma partida de baixíssimo nível técnico. E por conta disso acabou nas cobranças de penalidades máximas. Aliás, ironicamente, os suíços foram eliminados sem levar um gol sequer na competição, e no jogo de hoje não conseguiram acertas nenhuma de suas cobranças de pênalti. Pelo menos a partida não foi violenta. Só houve um cartão amarelo, e foi para a Suíça. Mas mesmo com uma só advertência dada em todo o jogo, a partida foi muito truncada, com 44 faltas no total. Os suíços cometeram 24 infrações e os ucranianos 20. Em posse de bola uma leve vantagem para a Suíça: 55% contra 45%. Porém, o que faltou aos suíços nas cobranças de pênalti, a pontaria da equipe do técnico Koebi Khun foi melhor que a dos ucranianos durante o jogo. A suíça acertou 50% de seus chutes a gol (oito de 16). A Ucrânia por sua vez, foi péssima neste quesito. Só acertou dois chutes de dez tentados. Porém, na hora da decisão por pênaltis os ucranianos acertaram o gol, menos o jogador de quem mais se esperava, o atacante Andryi Shevchenko. A disputa terminou 3 a 0 para os ucranianos. Os gols foram marcados por Milevskiy, Rebrov e Gusev. Aliás, como era de se esperar em um jogo que termina em penalidades, o goleiro da Ucrânia, Oleksandr Shovkovskiy, foi eleito pela Fifa o melhor jogador da partida. Veja abaixo as estatísticas do jogo: Finalizações: Suíça, 12; Ucrânia, 10 Finalizações certas: Suíça, 6; Ucrânia, 2 Faltas cometidas: Suíça, 24; Ucrânia, 20 Cartões amarelos: Suíça, 1; Ucrânia, 0 Cartões vermelhos: Suíça, 0; Ucrânia, 0 Escanteios: Suíça, 5; Ucrânia, 6 Impedimentos: Suíça, 0; Ucrânia, 1 Posse de bola: Suíça, 55%; Ucrânia, 45% Melhor jogador da partida: Oleksandr Shovkovskiy (Ucrânia) (Com fifaworldcup.com)