Mesmo com preços elevados, Flamengo x Santos poderá ter casa cheia

SÃO PAULO - O duelo Flamengo x Santos, na rodada de abertura do Campeonato Brasileiro, deverá ser assistido por grande público. A partida acontece no Estádio Nacional de Brasília, dia 26, e servirá como o segundo evento-teste do estádio para a Copa das Confederações.

Apesar do valor elevado dos ingressos - variam de R$ 160 a R$ 400 -, a procura foi grande na quarta-feira, primeiro dia de comercialização dos bilhetes. Grandes filas se formaram no único ponto de vendas presencial existente em Brasília. No total, 69.200 ingressos foram colocados à venda, podendo ser adquiridos também pela internet.

Por servir como preparação para a Copa das Confederações, o jogo entre Flamengo e Santos seguirá todas as normas da Fifa, não podendo haver separação entre as torcidas dos dois times.

O primeiro teste para a Copa das Confederações acontece neste sábado, quando 30% da capacidade do estádio será liberada para a partida entre Brasília e Brasiliense, pela final do Campeonato Brasiliense.