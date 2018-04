Mesmo com rival em crise, Barueri terá respeito no Rio Artilheiro do Campeonato Brasileiro, ao lado de Adriano e Marcelinho Paraíba, com dez gols cada, Val Baiano não acredita em jogo fácil contra o Fluminense, neste domingo, às 16 horas, no Maracanã, pela 21.ª rodada. Para o atacante, a crise vivida pelo adversário não é um indício de que a partida será fácil.