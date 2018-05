Mesmo com time reserva, Ceará supera Oeste na estreia na Série B

FORTALEZA - Mesmo estreando na Série B do Brasileiro com um time reserva, o Ceará venceu o Oeste, por 1 a 0, neste sábado à noite, na Arena Castelão, no fechamento da primeira rodada. O time cearense divide a liderança com Paraná e América-RN, todos com três pontos. O resultado foi justo, mesmo porque o time paulista mostrou incompetência para buscar um resultado melhor.

Os dois times entraram em campo em situações adversas. O Ceará preocupado com o título estadual contra o rival Fortaleza. O primeiro jogo, quarta-feira, terminou igual e sem gols. O segundo e decisivo confronto vai ocorrer na próxima quarta-feira. De outro lado, o Oeste foi rebaixado para a Série A2 paulista, passou por uma grande reformulação e carece ainda de entrosamento e uma estrutura tática.

Diante deste cenário, o Ceará foi melhor no primeiro tempo, principalmente com as bolas paradas nos pés de Nikão. Tanto em faltas como em escanteios. O goleiro Paes já tinha evitado o Oeste de sofrer gol quando, aos 34 minutos, o placar foi aberto. Gil foi lançado em velocidade no lado esquerdo da grande área e cruzou. Na pequena área, Tadeu esticou a perna direita e desviou levemente para as redes.

No segundo tempo, o Oeste tentou ir mais à frente, mas sem força para superar o bom esquema defensivo armado pelo time da casa. O Ceará também abriu mão de atacar, preferindo segurar o resultado. Aos 24 minutos quase ampliou, numa cabeçada de Tadeu que explodiu na trave direita do goleiro Paes. Este foi o lance mais agudo.

Na segunda rodada, no outro final de semana, sábado, às 16h20, o Oeste recebe o América-RN. À noite, a partir das 21 horas, o Ceará sai diante do América-MG, no Independência.

FICHA TÉCNICA:

CEARÁ 1 X 0 OESTE

CEARÁ - Jailson; Marcos (Samuel Xavier), Diego Ivo, Gabriel Santos e Helder; Amaral (Leandro Brasília), Michel, Robinho e Nikão (Felipe Amorim); Gil e Tadeu. Técnico - Sérgio Soares.

OESTE - Paes; César Gaúcho, Henrique Mattos e Cris; Eric, Nando Carandina, Leandro Melo (Lelê), Luis Miguel (Jefferson Paulista) e Fernandinho; Wagninho e André Luiz (Borebi). Técnico - José Macena.

GOL - Tadeu, aos 34 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO - Gilberto Rodrigues Castro Júnior (PE).

CARTÕES AMARELOS - Leandro Brasília, Jailson e Diego Ivo (Ceará). Leandro Melo, César Gaúcho e Fernandinho (Oeste).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis

LOCAL - Arena Castelão, em Fortaleza (CE).