Mesmo com titulares, Atlético de Madrid não sai do 0 a 0 em amistoso

Às vésperas do início da temporada no futebol espanhol, o Atlético de Madrid decepcionou nesta sexta-feira e não passou de um empate sem gols diante do Getafe, na casa do adversário. Este foi o penúltimo amistoso da equipe de Diego Simeone antes do início do Campeonato Nacional.

Já neste sábado, o Atlético de Madrid volta a campo para o último amistoso da pré-temporada, diante do Leganés, novamente fora de casa. A estreia no Espanhol está marcada para o sábado da semana que vem, contra o Girona, também fora. Já o Getafe visita o Albacete neste sábado, em amistoso, e estreia no Nacional contra o Athletic Bilbao, dia 20.

Até pelo fato de ter que entrar em campo novamente neste sábado, o Atlético de Madrid não rodou o elenco e sequer realizou substituições na partida desta sexta. O time entrou com força máxima e assim permaneceu, com: Oblak; Vrsaljko, Savic, José Giménez e Lucas Hernández; Gabi, Koke, Gaitán e Carrasco; Griezmann e Fernando Torres.

Em outro amistoso entre espanhóis realizado nesta sexta, o Málaga recebeu o Villarreal e fez 1 a 0, conquistando a primeira vitória na pré-temporada, após seis derrotas seguidas. Adrián González marcou o único gol dos donos da casa, que iniciam a caminhada no Espanhol contra o Eibar, em casa, dia 21. O Villarreal, por sua vez, joga no mesmo dia com o Levante, fora.

Outro espanhol que entrou em campo nesta sexta em amistoso foi o Valencia, que recebeu a Atalanta e caiu por 2 a 1. O brasileiro Rafael Toloi e Palomino marcaram para os italianos, e Vezo descontou para os donos da casa. O Valencia estreia no Nacional sexta que vem, contra o Las Palmas. Já a Atalanta recebe a Roma dia 20, pela primeira rodada do Italiano.