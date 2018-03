Mesmo com vantagem de 5 a 0, Klopp confirma titulares contra Porto

Mesmo depois de ter vencido o jogo de ida por 5 a 0, o Liverpool entrará em campo com o time titular para enfrentar o Porto nesta terça-feira, às 16h45 (horário de Brasília), em casa, no duelo de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões.

A confirmação foi feita pelo técnico Jürgen Klopp em entrevista coletiva nesta terça-feira. A expectativa de mandar os reservas para a partida ganhou ainda mais força porque, além da enorme vantagem, no sábado o Liverpool terá o clássico contra o Manchester United, fora de casa, pelo Campeonato Inglês.

Klopp afirmou que, em respeito ao Porto, não mexerá na equipe. "Nós até poderíamos, mas não devo fazer isso porque poderia haver mal-entendido", afirmou. "Quero mostrar respeito. Quero mostrar respeito ao adversário e à competição. Vou mandar a campo a melhor escalação possível, a melhor possível para vencer o jogo", prosseguiu.

O Liverpool está invicto na Liga dos Campeões até agora. Foram três vitórias e três empates na fase de grupos e a goleada sobre o Porto no jogo de ida. "Adoraria continuar invicto o máximo possível. Isso ajuda muito."

No Campeonato Inglês, o Liverpool ocupa a vice-liderança, com 60 pontos, um a mais do que o Manchester United, o terceiro colocado. O Manchester City lidera a competição com 78.