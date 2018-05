Mesmo com vice no Paulistão, Oswaldo de Oliveira está por cima no Santos

SÃO PAULO - A derrota do Santos nos pênaltis na decisão do Campeonato Paulista, no último domingo, não arranhou o prestígio que Oswaldo de Oliveira conquistou em pouco mais de um trimestre no comando do time. O presidente em exercício do clube e do Comitê de Gestão, Odílio Rodrigues Filho, antecipou-se a qualquer tipo de especulação sobre a possibilidade de troca de treinador e garantiu que a comissão técnica está mantida para a disputa da Copa do Brasil e do Campeonato Brasileiro.

"O planejamento para 2014 continua. Temos uma boa comissão técnica e bom plantel. Foi triste perder, mas temos de reconhecer que o Ituano mereceu ganhar", afirmou o dirigente. "Fiquei triste pela nossa maravilhosa torcida que lotou o Pacaembu nos dois jogos. Se tivesse sido um jogo em Itu e o segundo na Vila não teríamos essas duas festas", completou Odílio.

SEM PALAVRAS

Como o Santos vai ter de enfrentar o Mixto-MT quarta-feira, às 22 horas, na Vila Belmiro, no jogo de volta da primeira fase da Copa do Brasil, a reapresentação dos jogadores foi marcada para esta segunda-feira, às 16 horas, no CT Rei Pelé, sem atendimento à imprensa. Só depois do treino técnico de terça-feira à tarde, Oswaldo deve anunciar a escalação do time para enfrentar o Mixto. É provável que Bruno Uvini, emprestado de graça até dezembro ao Santos pelo Napoli, da Itália, faça a sua estreia, ao lado de Jubal na zaga.