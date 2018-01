Mesmo com vitória, Dorival Junior critica atuação do Santos

A vitória por 3 a 0 sobre o Coritiba pode ter agradado a torcida do Santos, mas não parece o suficiente para fazer o técnico Dorival Junior ficar satisfeito com a equipe. Após a partida, o treinador criticou a atuação e disse que o placar é enganoso, já que seu time teve um dos jogos mais complicados do Campeonato Brasileiro.

"Quem viu só o placar de 3 a 0 não consegue entender que as dificuldades foram muito grandes. Foi a partida mais difícil que tivemos e sofremos para marcar a movimentação do time do Coritiba", disse o treinador, que, entretanto, destacou a eficiência no ataque. "Fomos felizes nas finalizações, mas não foi uma partida que queríamos executar. Não tivemos a compactação esperada."

Mantendo o discurso crítico, Dorival explicou que a vitória foi positiva para a equipe se afastar da parte debaixo da tabela, mas não pode acobertar as falhas da equipe e que ele, como treinador, precisa analisar a atuação do time com frieza.

"Vitórias são importantes, mas não podem apagar os erros que cometemos. Assim como algumas derrotas, às vezes, não deixa percebermos as virtudes. O resultado aconteceu, mas não foi da maneira que esperávamos. A equipe precisa evoluir e melhorar muito", analisou o comandante santista.

Apesar do tom crítico, a evolução do Santos nas mãos do treinador é clara. Em seis jogos, foram quatro vitórias, um empate e apenas uma derrota. Com a vitória sobre o Coritiba, o Santos chegou aos 20 pontos e abriu seis em relação ao Goiás, melhor time dos que estão na zona de rebaixamento.