Mesmo contestado, Mignolet renova contrato com o Liverpool

O Liverpool não confirmou a duração do novo vínculo, mas a imprensa inglesa cravou que ele terá cinco anos de duração. Mignolet chegou ao clube em 2013 e de lá para cá, já atuou em 122 partidas. Ele não escondeu a alegria pela valorização e a renovação de seu contrato.

"Eu estou muito feliz por poder estar em Anfield e ser parte do Liverpool por um longo futuro. Estou feliz por meu futuro no Liverpool. Sei que com um novo contrato, vêm novas responsabilidades. Estou ficando mais velho também e chegando à idade em que as pessoas dizem que estes são os melhores anos para um goleiro", disse ao site do clube.

Revelado pelo Sint-Truiden, da Bélgica, Mignolet chegou à Inglaterra ainda jovem, aos 22 anos, para atuar no Sunderland. Suas boas atuações chamaram a atenção do Liverpool, que o contratou no meio de 2013. Agora, o goleiro quer manter-se em alto nível para corresponder à aposta da diretoria.

"Sei que com um contrato longo, ganho mais responsabilidade, e quero assumir este papel porque sou um tipo de pessoa que quer ser um líder, quer falar no vestiário e quer ajudar a defesa. Eu vou tentar trabalhar junto com os preparadores de goleiros e a comissão aqui, que estão por trás de mim e me dão confiança com um novo contrato", declarou.