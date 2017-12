Mesmo contundido, Shevchenko é convocado para a Copa O atacante Andriy Shevchenko, do Milan, foi convocado nesta segunda-feira pelo técnico da Ucrânia, Oleg Blokhin, para disputar a Copa do Mundo. O jogador sofreu estiramento de um ligamento colateral do joelho esquerdo no jogo do Milan contra o Parma, pela penúltima rodada do Campeonato Italiano, e só deve voltar a treinar no fim do mês de maio. O Dínamo de Kiev, que no domingo perdeu o título Campeonato Ucraniano para o Shaktar Donetsk, ganhou pelo menos na convocação de Blokhin: tem oito jogadores na lista, contra quatro do rival A Ucrânia só estréia no Copa no dia 14 de junho, contra a Espanha, em Leipzig. Antes do Mundial, o time ainda faz quatro amistosos: pega a Costa Rica, no dia 28, em Kiev; a Itália, em 2 de junho, em Lausanne, na Suíça; a Líbia, no dia 5, em Wohlen, também na Suíça; e Luxemburgo, em Luxemburgo, em 8 de junho. Goleiros: Oleksander Shovkovsky (Dínamo de Kiev - Ucrânia) Andriy Pyatov (Vorskla Poltava - Ucrânia) Bogdan Shust (Shakhtar Donetsk - Ucrânia) Defensores: Andriy Nesmachny (Dínamo de Kiev - Ucrânia) Vladyslav Vashchyuk (Dínamo de Kiev - Ucrânia) Serhiy Fyodorov (Dínamo de Kiev - Ucrânia) Volodymyr Yesersky (Dnipro Dnipropetrovsk - Ucrânia) Andriy Rusol (Dnipro Dnipropetrovsk - Ucrânia) Dmytro Chigrinsky (Shakhtar Donetsk - Ucrânia) Vyacheslav Svidersky (Arsenal Kiev - Ucrânia) Meio-campistas: Anatoly Tymoshchyuk (Shakhtar Donetsk - Ucrânia) Oleg Gusiev (Dínamo de Kiev - Ucrânia) Ruslan Rotan (Dínamo de Kiev - Ucrânia) Serhiy Nazarenko (Dnipro Dnipropetrovsk - Ucrânia) Oleg Shelayev (Dnipro Dnipropetrovsk - Ucrânia) Andriy Husin (Samara - Rússia) Maxim Kalinichenko (Spartak Moscou - Rússia) Atacantes: Andriy Shevchenko (Milan - Itália) Andriy Voronin (Bayer Leverkusen - Alemanha) Serghiy Rebrov (Dínamo de Kiev - Ucrânia) Artyom Milevsky (Dínamo de Kiev - Ucrânia) Andriy Vorobei (Shakhtar Donetsk - Ucrânia) Olexiy Belik (Shakhtar Donetsk - Ucrânia)