Mesmo desfalcado, Milan vence o Reggina O técnico do Milan, Carlo Ancelotti decidiu poupar os titulares Cafu, Pirlo, Kaká e Gilardino do jogo deste domingo, contra o Reggina. Mesmo assim, o time rubro-negro venceu por 2 a 1, debaixo de muita chuva no Estádio San Siro. O destaque do jogo foi o zagueiro e capitão Paolo Maldini, que marcou os dois gols milaneses, todos no primeiro tempo. O Reggina descontou com Cavalli, já nos acréscimos do segundo. Com o resultado, o Milan assumiu provisoriamente a vice-liderança do Campeonato Italiano com 13 pontos, dois a menos que a Juventus, que enfrenta a Inter (12 pontos) ainda neste domingo. Além do Milan, outro time que encostou nos líderes foi a Fiorentina, que recebeu o Livorno em Florença, ganhou por 3 a 2 e chegou aos 12 pontos. Toni, Jorgensen e Pazzini marcaram para o time da casa; Galante e Morrone descontaram. Confira outros resultados deste domingo: Roma 2 x 3 Viena, Ascoli 3 x 1 Parma, Lecce 3 x 0 Cagliari, Messina 1 x 4 Sampdoria, e Palermo 2 x 2 Empoli.