Mesmo desfalcado, Santos vence Coritiba A alegria voltou à Vila Belmiro. O Santos superou o trauma da derrota na Libertadores. Mesmo sem quatro titulares dispensados para a Seleção sub-23, o time de Leão venceu o Coritiba de forma tranqüila por 3 a 1 e assumiu a segunda colocação no Brasileiro com 30 pontos. E com uma partida a menos que o líder Cruzeiro que tem apenas um ponto a mais. O reencontro do Santos com sua torcida depois da perda da decisão da Libertadores da América era aguardado com expectativa na Vila Belmiro. Leão teve de conversar com todo o elenco na noite de sábado para incentivar os jogadores. Mesmo diante da importância da partida para a tabela do Brasileiro, o técnico foi corajoso. Irritado com a liberação pela diretoria a Diego ir fazer uma propaganda na Europa, o treinador decidiu afastar logo de vez os outros três que irão disputar a Copa Ouro. Colocou o time sem Diego, Robinho, Paulo Ameida e Alex. Sem necessidade, apostou logo de cara na equipe que terá pela frente a seqüência de seis partidas sem os selecionáveis. Por sua conta e risco bancou Jerri, Nenê, Preto e Alexandre. Tendo pela frente o surpreendente Coritiba, de campanha mais do que elogiável. Bonamigo conseguiu com o esquema 3-5-2 o fraco elenco aos primeiros lugares do Brasileiro. E mesmo tendo pela frente o Santos profundamente modificado, o técnico se manteve coerente e buscou a mesma estratégia. Buscou na Vila Belmiro apenas os contragolpes. Já o Santos procurava compensar a falta de talento do quarteto com muita determinação e correria. Os jogadores que entravam procuravam mostrar merecer confiança da torcida e do treinador. O caminho traçado por Leão era forçar do início ao fim o lado esquerdo do seu time. Léo e Nenê mostravam não só entrosamento como objetividade. Foi como uma tortura chinesa. Atacando insistentemente pelo lado esquerdo, o Santos preparou a vitória contra os paranaenses. A ansiedade quase atrapalhou a equipe quando aos 16 minutos Maciel recebeu livre e tocou no meio das pernas de Fábio Costa, Alexandre salvou. Mas foi só. O Santos foi se impondo forçando pela esquerda. Aos 35 minutos, Nenê foi até a linha de fundo e cruzou. O veterano Edinho Baiano furou, o goleiro Fernando deu um tapa fraco na bola e ela sobrou para Jerry chutar forte: 1 a 0. No segundo tempo, tudo ficou ainda mais fácil. Aos seis minutos Wilians insistiu nas faltas e foi corretamente expulso. A partir daí os gols vieram em seguida. Fabiano aproveitou outra falha da zaga e ampliou aos 14 minutos, não por acaso, depois de cruzamento de Nenê. Aos 16 minutos, foi a vez de Preto completar rebote de Fernando: 3 a 0. O árbitro Wilson de Souza Mendonça disse ao representante, no entanto, que iria creditar o terceiro gol santista a Alexandre. O Santos relaxou no final e sofreu o gol do Coritiba aos 36 minutos. Tcheco cobrou falta com perfeição da entrada da área: 3 a1. Mas a partida estava decidida desde o início. O Santos pega o Corinthians na próxima rodada, no meio da semana. O Coritiba recebe o São Paulo. CLASSIFICAÇÃO