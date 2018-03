Mesmo doente, Felipe joga pelo Flamengo Enquanto aguarda a definição de quem será o seu adversário na grande decisão do Campeonato Carioca, o Flamengo volta suas atenções para a Copa do Brasil. Nesta quarta-feira, o time enfrenta o Tupi-MG, às 21h45, no estádio Mário Helênio, em Juiz de Fora. Uma vitória por dois gols de diferença elimina a necessidade do jogo de volta, marcado para o dia 1º de abril. Para felicidade do técnico Abel Braga, o meia Felipe, principal estrela da equipe, está praticamente recuperado de uma conjuntivite e tem presença garantida na partida. O jogador viajou no seu carro particular e está sozinho em um quarto do hotel onde a delegação se hospedou. Tudo para evitar que algum atleta do elenco contraia a doença, que é contagiosa. Felipe comemorou o fato de o jogo ser à noite, caso contrário ele não poderia enfrentar o Tupi. "O sol forte da tarde poderia prejudicar minha vista", afirmou. Perguntado se a conjutivite poderia afastar a marcação durante a partida, o jogador brincou. "Gostaria que isso acontecesse. Mas é improvável. Eles vão chegar junto." Embora o Tupi esteja brigando para escapar do rebaixamento no Campeonato Mineiro, Abel Braga acredita que terá um adversário complicado pela frente. O treinador do Flamengo assistiu ao treino dos mineiros e ficou impressionado com a disposição dos atletas. "Para quem corre o risco de cair, eles estão demonstrando muita alegria e vontade", analisou.