Mesmo em casa, Fortaleza terá cautela Mesmo na briga por vaga em competições sul-americanas, o Fortaleza quer cautela diante do Atlético-PR, nesta quarta-feira, em Fortaleza. A equipe não poderá contar com Dude, já que o zagueiro foi expulso no empate com o Santos e será substituído por Mazinho Lima. ?Esse jogo é muito perigoso, mas vamos tentar naturalmente jogar como estamos jogando dentro de casa, com um bom volume de jogo. A escalação terá uma pequena mudança?, disse o técnico Hélio dos Anjos. Segundo o treinador, o Campeonato Brasileiro está com nível parecido entre as equipes. ?Cada jogo tem uma situação. O campeonato está começando a ter um equilíbrio maior. Os times estão aumentando o poder de competitividade, tanto física, tática e tecnicamente. Os conjuntos estão com mais harmonia, em função de não termos mais contratações?. Hélio ainda falou do ponto forte dos paranaenses. ?O ataque deles é alto e forte. Dificulta a marcação, mas nós sabemos o que vamos precisar para buscar o resultado positivo?.