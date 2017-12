Mesmo feliz, Santa chora perda do título O Santa Cruz é motivo de orgulho para o torcedor pernambucano, porque acaba de resgatar a força do futebol do Estado ao garantir o acesso para a série A do Campeonato Brasileiro. Mas para o técnico Givanildo Oliveira, um tricolor de carteirinha, sobrou a frustração por não ter conquistado o tricampeonato da Série B. Ele já tinha sido campeão em 1997, com o América Mineiro, e depois em 2001, com o Paysandu. "Não reclamo por mim, mas pelo trabalho que o desenvolvemos aqui no clube há quase dois anos. Fomos os melhores nas duas fases e só perdemos o título nos minutos finais, com aquele resultado incrível do Grêmio", disse o técnico, que como jogador começou a carreira no próprio Santa Cruz em 1971. Ex-volante, defendeu o Corinthians, em 1976, chegou à seleção brasileira, e passou pelo Fluminense, em 1980. Para ele, o segredo do sucesso de um time vitorioso como o Santa Cruz é um "trabalho planejado". Reconhece, porém, que deu sorte na montagem do time onde "as peças se encaixaram perfeitamente". A fase é tão boa que o time não perde no Estádio do Arruda há 34 jogos, desde agosto de 2004, quando perdeu para o Avaí, por 1 a 0, também pela Série B. Givanildo já renovou seu contrato até dezembro de 2006. O time tinha caído em 2001 e volta como esperança da sua torcida que proporcionou o recorde de público na competição, sábado, com 60 mil pagantes na virada de 2 a 1, sobre a Portuguesa. Para o técnico "pé quente", a equipe não subiu por este jogo, "mas por sua campanha e sua regularidade". Mostrou, entre outros, o meia Carlinhos Bala como destaque e o atacante Reinaldo como grande matador, ficando líder isolado da artilharia, com 16 gols, dois deles marcados contra a Lusa.