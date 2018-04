Mesmo fora, Náutico encara Grêmio sem medo de atacar O Náutico estreia no Campeonato Brasileiro contra o Grêmio, neste domingo, às 16 horas, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS), com duas novidades na equipe - o zagueiro João Filipe, contratado recentemente junto ao São Paulo, e o atacante Caion - e com a orientação de não jogar recuado.