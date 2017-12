Mesmo goleada pela Espanha, Ucrânia dá folga a jogadores O técnico da seleção da Ucrânia, Oleg Blokhin, decidiu dar folga a seus jogadores nesta quinta-feira. A equipe é a última colocada do grupo H, depois da derrota de 4 a 0 para a Espanha, nesta quarta. "O dia de hoje (quinta) é livre mas, à noite, teremos uma aula sobre táticas para todos", disse o porta-voz da delegação, Igor Miroshnyschenko. "Alguns dos jogadores que não participaram do jogo vão realizar um treino leve". "Temos muito trabalho a fazer, já que nossa derrota foi embaraçosa", disse Blokhin. "Temos de analisar com cuidado os nossos erros se quisermos passar por Arábia Saudita e Tunísia. Teremos de reconstruir completamente a nossa defesa". Furioso com o desempenho da equipe, o treinador chegou a pedir desculpas aos torcedores. "Não fiquei tão irritado com o placar, mas com a maneira que nos apresentamos, sem garra em campo. Nós desabamos. Foi embaraçoso para todos nós". Apesar da estréia desastrosa, Blokhin ainda acredita que a Ucrânia ficará com a segunda vaga do grupo. "Estamos muito abalados, mas temos de nos recuperar e mudar a nossa situação para os próximos jogos". A próxima partida da Ucrânia será contra a Arábia Saudita, na segunda-feira, em Hamburgo.