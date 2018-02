Mesmo liberado, Romário surpreende e treina no Vasco Romário surpreendeu nesta quinta-feira e apareceu em São Januário para o treino entre os reservas do Vasco e o Duque de Caxias, time da Segunda Divisão do Estadual do Rio. Depois, o atacante não quis dar entrevistas. Ninguém no clube esperava pela presença dele, sempre liberado no dia seguinte aos jogos. Embora não tenha atuado no empate sem gols da equipe com o Americano, na noite de quarta - assistiu ao jogo na arquibancada. Já os titulares realizaram leves atividades físicas e se reuniram com o técnico Renato Gaúcho no centro do gramado. Eles conversaram sobre os erros do time na partida com o Americano e começaram a discutir qual a melhor maneira de enfrentar o Botafogo, no clássico de domingo, pela quinta rodada da Taça Rio - segundo turno do Estadual. Entre os torcedores que estiveram nesta quinta em São Januário, um deles se destacou: o sanfoneiro Fabinho Caxotada foi à sede do clube para exibir a Romário suas canções mais recentes. Na verdade uma, em especial, que retratava o milésimo gol do atacante, previsto pelos vascaínos para sair contra o Botafogo, no Maracanã.