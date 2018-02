Mesmo magoado, Zinho diz que fica Os 30 mil palmeirenses se levantam no Palestra Itália para aplaudir a triangulação entre Roberto Carlos, Rivaldo e Zinho, que resulta num golaço. O Palmeiras, cheio de craques, conquista, em 1993 e 94, dois títulos paulistas, dois brasileiros e encanta os amantes do futebol. Zinho, um dos destaques da equipe, ganha, como prêmio pelas boas atuações, uma vaga na seleção brasileira. Vai aos Estados Unidos e fatura a Copa do Mundo. Fevereiro de 2003, nove anos mais tarde, tudo é diferente. Aqueles gloriosos momentos parecem distantes e o meia se torna, para a torcida, um dos maiores vilões pela péssima fase da equipe. Triste, Zinho se considera injustiçado e diz que nunca tinha passado por situação tão delicada na carreira. Após a derrota para o Corinthians por 4 a 2 e a eliminação do Campeonato Paulista, no sábado, o jogador viajou com a família para o Rio, para descansar. Não conseguiu, porém, apagar da memória os fatos do Morumbi. Foi hostilizado pelos palmeirenses, que pediram sua saída e não pouparam críticas e ofensas. ?Fiquei chateado, foi um comportamento muito agressivo?, desabafou Zinho. ?Já tinha recebido vaias no Flamengo, no Grêmio, mas nunca como essa, foi surpreendente.? O meia tem currículo invejável. Os últimos meses, no entanto, têm sido patéticos. Em 2002, sofreu com o rebaixamento do Palmeiras para a Série B do Brasileiro. Muitos conselheiros e torcedores pediram sua saída do clube, mas o atleta tem contrato até o fim deste ano. Apesar da má fase, garante que não vai se aposentar nem pedir a rescisão contratual. ?Assumo a responsabilidade, porque não estou jogando bem, mas as cobranças têm de ser divididas, não só para o Marcos, que ganhou a Copa do Mundo, ou para mim, que sou experiente?, disse o jogador. Zinho não tem presença confirmada no jogo de quarta-feira, contra o Operário-MT, pela Copa do Brasil. O técnico Jair Picerni não descarta a possibilidade de tirá-lo do time. Índio e Leonardo voltam à zaga. Magrão, que fraturou dois dedos da mão esquerda, ainda não tem condições de atuar. Dispensas ? Picerni admitiu que, nas próximas semanas, alguns atletas poderão ser liberados pelo clube. Um dos que tem chance de deixar o Palestra Itália é Everaldo, contratado em janeiro. O lateral-esquerdo não agradou. O treinador pediu a contratação de pelo menos quatro reforços. Em sua lista, constam, entre outros, os nomes do zagueiro Dininho e do volante Cocito. A diretoria palmeirense continua trabalhando nos bastidores para conseguir ?virar a mesa? e pôr o time na Série A do Brasileiro. Mas muita gente no clube teme que, se disputar a primeira divisão, o Palmeiras dê mais vexame. ?Tentar virar a mesa é sinal de fraqueza?, opinou o conselheiro da oposição Luiz Gonzaga Belluzzo.