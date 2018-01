Mesmo na 2ª, Bota quer o Estadual O lateral-esquerdo Leonardo Inácio, do Botafogo, disse nesta segunda-feira que a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro, em 2003, será a mais importante. Porém, destacou que o Alvinegro precisa vencer o Campeonato Estadual para ganhar motivação na competição nacional. "O principal é o Brasileiro, mas não podemos esquecer o Estadual. A torcida gosta e há uma grande rivalidade entre os clubes. Temos que entrar para vencer", afirmou Léo Inácio. A declaração do jogador diverge da que foi dita pelo presidente eleito, Bebeto de Freitas. O dirigente disse que o Botafogo tem que priorizar o Brasileiro.