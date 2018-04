Mesmo na 'pior fase' do ano, Tite crê em virada na Libertadores

Após um início de 2015 arrasador, o Corinthians não retomou o padrão de atuação dos primeiros jogos da temporada. A análise é do próprio Tite. Depois da surpreendente derrota por 2 a 0 para o Guaraní, pelas oitavas de final da Copa Libertadores, quarta-feira, em Assunção, o técnico reconheceu que sua equipe não atuou como ele imaginava.

"É a fase mais complicada (nesse ano) do Corinthians. Nós só tínhamos perdido uma vez na temporada. Precisávamos retomar o padrão", afirmou o comandante após a derrota, com direito a falha do goleiro Cássio.

A derrota para o Guaraní foi a segunda consecutiva do Corinthians em 2015. Há duas semanas, o time perdeu para o São Paulo (2 a 0) no último jogo da fase de grupos da Copa Libertadores. Mais um sinal de que a equipe caiu de produção é o fato de o time de Tite ter vencido apenas uma vez nos últimos sete jogos, somando Libertadores e Paulistão. "Temos de retomar o passe, a triangulação", disse.

O Corinthians precisa vencer o jogo da volta por 2 a 0 para levar a decisão para os pênaltis ou ganhar por 3 a 0 no tempo normal para garantir a vaga às quartas de final, ou por três gols de diferença. O jogo será na próxima quarta-feira (13) no Itaquerão. Todos os ingressos já estão esgotados. Apesar da derrota em Assunção, Tite mostrou-se otimista em conseguir uma virada na próxima semana.

"Só saberemos o tamanho do prejuízo depois de jogar os noventa minutos em casa. Mas temos condições de, com o carinho do nosso torcedor, reverter e buscar o resultado. Temos essa consciência." O técnico tem uma semana até o jogo da volta. O problema é que neste domingo o time estreia no Brasileirão diante do Cruzeiro - o jogo, com mando do time mineiro, será disputado em Cuiabá, na Arena Pantanal. Tite não adiantou se pensa em poupar titulares.