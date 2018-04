Mesmo perdendo para o Coritiba, Portuguesa volta à Série A

Mesmo perdendo para o Coritiba por 2 a 0, nesta noite de terça-feira, no Couto Pereira, a Portuguesa comemora a sua volta à elite do futebol brasileiro após cinco anos na Série B. O que garantiu o acesso da Lusa foram as derrotas de Fortaleza (1 a 0 para o São Caetano), Criciúma (2 a 1 para o Paulista) e Ceará (2 a 1 para o Grêmio Barueri). Já os donos da casa, não fosse a derrota do Marília para o Ipatinga por 3 a 2, já poderiam comemorar o título da competição, que foi adiado. Veja também: Ipatinga, Portuguesa e Vitória garantem acesso para Série A Classificação Calendário / Resultados A portuguesa entrou no jogo muito nervosa. Os jogadores abusaram das faltas e por conta disso Erick, Válber e Dias levaram cartões amarelos em questão de apenas oito minutos entre eles. Já os donos da casa, empurrados por sua torcida, que lotou o Couto Pereira, seguia pressionando, mas sem muita objetividade. A partir da metade da etapa inicial, os jogadores da Lusa resolveram jogar, e equilibraram as ações do jogo, que passou a ficar mais concentrado no meio-campo. Isso até os 37 minutos, Túlio fez ótima jogada na linha de fundo, corto para dentro da grande área da Portuguesa e cruzou rasteiro para o jovem Keirrison, que teve o trabalho de apenas o trabalho de empurrar a bola para o fundo do gol de Thiago. "A portuguesa é um time que marca muito forte e é também muito perigoso, não podemos relaxar e nos manter concentrados no jogo", avisou o prevenido Keirrisson no intervalo, antes de descer para o vestiário do Coritiba. Coritiba 2 Édson Bastos; Ivo , Dezinho e Jeci; Fabinho, Túlio, Douglas Silva, Pedro Ken e Ricardinho (Careca); Keirrison (Caíco ) e Gustavo (Edmilson) Técnico: Renê Simões Portuguesa 0 Tiago; Wilton Goiano , Bruno Rodrigo, Marco Aurélio e Leonardo; Erick , Dias , Válber (Joãozinho) e Preto (Osmar); Diogo e Souza (Rogério) Técnico: Vágner Benazzi Gols: Keirrison, aos 31 minutos do primeiro tempo; Kerrison, aos 22 minutos do segundo tempo Árbitro: Marcelo de Lima Henrique Renda: 29.253 pagantes Público: Não informado Estádio: Couto Pereira O segundo tempo não começou como muitos esperavam. A portuguesa não pressionava como deveria e o Coritiba mostrou-se satisfeito com o 1 a 0. Porém, aos 13 minutos, Ivo, que havia recebido um amarelo aos 3, fez falta dura em Diogo e foi expulso. Fato que deu ânimo à Lusa, que passou a chegar ao gol de Edson Bastos com mais freqüência, mas sem muita qualidade. Mas quando tudo indicava que o time paulista poderia empatar a partida, em um contra-ataque rápido, Keirrison, o grande destaque do jogo, saiu na cara do gol de Thiago e com o sangue frio de um artilheiro, deu um leve toque para deslocar o goleiro da Portuguesa e ampliar a vantagem dos donos da casa para 2 a 0. Mesmo com um jogador a mais em campo, a Portuguesa sentiu muito o segundo gol e apesar de mais ofensiva - devido mudanças realizadas pelo treinador Vágner Benazzi - ficava à mercê dos contra-ataques puxados pelo meia Túlio. Com isso, o jogo ficou na mão dos donos da casa, que administraram o resultado contra uma desesperada e desestruturada Lusa até o apito final.