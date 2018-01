Mesmo punido, Danrlei pega Juventude O goleiro Danrlei foi punido com 60 dias de afastamento do Campeonato Gaúcho por ter agredido o árbitro reserva Marcelo Tofanello com uma cabeçada e um empurrão no Gre-Nal do dia 8 de fevereiro. Mas vai enfrentar o Juventude neste sábado graças a um efeito suspensivo conseguido pelo departamento jurídico do clube. A decisão do Tribunal de Justiça Desportiva foi tomada na noite desta sexta-feira por quatro votos a zero e foi imediatamente contestada pelos advogados do Grêmio, que apresentaram recurso solicitando novo julgamento, com outra composição de juízes. O pedido foi atendido pelo Tribunal e até a decisão do caso o goleiro fica autorizado a jogar. No ano passado Danrlei não participou da fase decisiva da Copa Libertadores também por agressão a um auxiliar de arbitragem. O Grêmio terá Danrlei, mas o sistema defensivo do time continua descaracterizado. Os zagueiros Ânderson Polga e Adriano e o ala-esquerdo Gilberto permanecem em tratamento para cuidar de diferentes lesões. O caso mais grave é o de Adriano, que fraturou a tíbia terça-feira no jogo com o Peñarol e fica afastado por seis meses. O ala será substituído por Douglas. Para recompor a zaga, o técnico Tite vai recuar o volante Gavião e escalar Amaral no meio-campo. A maior esperança do Grêmio deve jogar alguns minutos neste sábado. Contratado há duas semanas, o atacante Christian já está com a documentação liberada. Mas Tite entende que o jogador ainda não tem condições físicas para participar de uma partida completa e vai integrá-lo ao time titular aos poucos. O Grêmio depende de uma vitória para sair da lanterna e seguir com chances no quadrangular inicial do torneio estadual. Em três jogos, o time só conseguiu dois pontos. A situação do Juventude, que joga completo, não é muito melhor. Com três pontos, o time de Caxias do Sul é o terceiro colocado e não pode perder. O líder da tabela é o Caxias, com cinco pontos, seguido pelo Internacional, com quatro. Os dois times se enfrentam na segunda-feira.