Mesmo sem certidões, Botafogo se diz seguro para estrear no Carioca Ainda sem ter conseguido as Certidões Negativas de Débito (CNDs), exigidas para a participação em competições desde que passou a vigorar o Profut, o Botafogo entrou com um pedido de liminar no Tribunal de Justiça Desportiva (TJD-RJ) para evitar que seja impedido de estrear no campeonato Carioca. O time enfrenta o Bangu neste sábado, às 17h, em São Januário.