Mesmo 'sem clima', federação divulga tabela do Campeonato Mineiro

Ainda que o presidente da Federação Mineira de Futebol (FMF), Castellar Neto, tenha lembrado que "não há clima para isso", a entidade divulgou nesta terça-feira a tabela básica do Campeonato Mineiro de 2017. "A lei obriga que a publicação se dê no dia de hoje (29)", comentou Neto, no Twitter, lembrando que o Estatuto do Futebol exige a publicação com 60 dias de antecedência ao início do torneio.

O Campeonato Mineiro vai começar em 29 de janeiro, com o atual campeão, o América-MG, jogando fora de casa contra o Democrata de Governador Valadres, que ganhou a segunda divisão este ano.

O Atlético Mineiro joga contra o América de Teófilo Otoni, como mandante. O duelo reúne os vice-campeões da primeira e da segunda divisões de 2016. Já o Cruzeiro faz seu primeiro jogo como visitante diante do Villa Nova.

O clássico mais aguardado da primeira fase, entre Atlético-MG e Cruzeiro, está marcado para a penúltima rodada, dia 1.º ou 2 de abril. Pelo revezamento, desta vez é o Cruzeiro que será o mandante.

Precisando de apenas 15 datas, o Campeonato Mineiro não terá rodada no meio de semana. As semifinais estão agendadas para os dias 16 e 23 de abril, enquanto as finais acontecerão em 30 de abril e 7 de maio.