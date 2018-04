Mesmo sem contrato, Edinho já treina no Palmeiras

A presença do volante Edinho foi a principal novidade do Palmeiras no treino realizado na manhã desta quarta-feira, na Academia de Futebol, na última atividade da equipe antes do jogo desta quinta, contra o Barueri, em Presidente Prudente, pelo Campeonato Paulista.

Um dos reforços do Palmeiras para 2010, Edinho ainda não assinou contrato, já que o clube ainda aguarda a chegada de um documento que será enviado pelo Lecce, da Itália, para poder firmar compromisso de quatro anos com o atleta, que em seguida será apresentado oficialmente.

O Palmeiras fez um acordo para comprar 50% dos direitos do jogador, que pertenciam ao Lecce. Os outros 50% continuarão com o Internacional, antigo clube do volante.

Nesta quarta-feira, Edinho realizou um treino físico junto com o restante do elenco e depois fez uma atividade em separado ao lado dos atacantes Lenny e Nadson.