Mesmo sem dinheiro, Vasco contrata O Vasco perdeu o atacante Euller, o lateral-direito Leonardo, o meia Felipe e ainda pode ficar sem o craque Romário. Nesta terça-feira, porém, foi dia de anunciar a contratação de reforços para suprir essas ausências. O clube contratou o zagueiro Rogério e o lateral Wellington, ambos do Bangu, e deve anunciar, nos próximos dias, a vinda do meia Renatinho, que atua pela mesma equipe. O técnico vascaíno Evaristo de Macedo revelou que o auxiliar-técnico Alcir Portela esteve presente na vitória do Americano sobre o Friburguense, por 1 a 0, e que já entregou um relatório à comissão técnica. "Vamos estudar com calma e ver os atletas que podem nos ajudar", disse o treinador. Os prováveis jogadores do Americano que interessam ao Vasco são o lateral-esquerdo Wederson, além dos atacantes Washington e Luciano Viana. O clube vascaíno só está esperando a equipe de Campos encerrar a sua participação no Campeonato Estadual para negociar as contratações. "Fico muito satisfeito com esse interesse do Vasco", disse Luciano Viana. "Venho buscando o meu espaço, sempre brigando pela artilharia."