Mesmo sem gol, Luís Fabiano aprova atuação Luís Fabiano não conseguiu balançar a rede em sua estréia como titular nas Eliminatórias ? foi a primeira vez que ele começou jogando e não marcou pela seleção ?, mas não estava nem aí para isso depois do jogo e só queria comemorar a vitória sobre a Argentina. ?Não estava preocupado em fazer gol. O Parreira pediu para eu me movimentar bastante e abrir espaço para o Ronaldo. Acho que fiz isso bem e ajudei o time a conseguir essa vitória.? Nas outras duas partidas em que foi titular sob o comando de Carlos Alberto Parreira, Luís Fabiano fez um gol no amistoso do ano passado contra a Nigéria e dois na vitória por 4 a 1 sobre a Hungria em Budapeste há pouco mais de um mês. A postura de Luís Fabiano mostra que ele está disposto a fazer o que for preciso para ganhar espaço na seleção, mesmo que seja para trabalhar para facilitar a vida das estrelas do time. ?Não sei se esse jogo vai garantir o meu lugar na seleção, mas tenho certeza de que fiz tudo o que o Parreira queria. Minha função era abrir espaços para o Ronaldo e consegui. E mesmo assim ainda tive duas chances para marcar?, disse. ?Cheguei um pouco atrasado naquele cruzamento do Kaká no primeiro tempo.? Como não poderia deixar de ser, o artilheiro são-paulino teve de responder perguntas sobre o fracasso da negociação entre Barcelona e São Paulo para que ele se transferisse para o clube espanhol. ?Sinceramente, minha única preocupação é o jogo de domingo contra o Chile. Fiquei sabendo que teve uma conversa, mas não sei nada sobre valores. Se não der certo para eu sair agora, não faz mal. Estou muito feliz no São Paulo e não tenho pressa para ir embora. Quando chegar a hora certa, eu vou sair.?