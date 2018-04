Mesmo sem jogar, Jailson renova contrato com o Palmeiras

Embora ainda não tenha atuado em uma partida oficial, o goleiro Jailson renovou contrato com o Palmeiras até 31 de dezembro de 2016. O vínculo anterior vencia em maio de 2015. O goleiro, de 33 anos, chegou no ano passado, vindo do Ceará.

"A minha chegada ao Palmeiras foi uma benção na minha vida. Estou muito à vontade aqui e feliz por defender as cores de um clube tão grande. Com esta renovação, agradeço a Deus todos os dias", disse o goleiro.

Jailson participou de apenas dois amistosos na pré-temporada, contra o Shandong Luneng e Red Bull, no início do ano. Ele chegou no fim de 2014 para dar suporte ao goleiro Fernando Prass, que sofreu com lesões em 2015.

"Todo dia eu aprendo mais trabalhando com Prass, Aranha, Fábio e Vinicius. Os dois últimos são mais jovens, mas eu aprendo muita coisa com eles também. Sou um cara que observa bastante", disse.

Apesar da experiência, o Palmeiras é o primeiro clube grande onde Jailson trabalha. Ele começou no Campinense, depois passou por São José, Ituano, Guaratinguetá, Juventude, voltou para o Guaratinguetá, Oeste e Ceará, onde saiu para defender o Alviverde.