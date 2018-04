Mesmo sem jogar, Marlone recebe propostas e Corinthians não libera

O meia Marlone vive uma situação curiosa na equipe do Corinthians. Desde a chegada do técnico Cristóvão Borges, o jogador não tem mais atuado e mesmo assim continua recebendo propostas e a diretoria corintiana não aceita liberá-lo. Sempre que perguntado sobre o assunto, o treinador assegura que ainda pretende contar com o jogador, embora admita que exista outros atletas à frente na disputa por oportunidades.

Cristóvão alega que Marlone teve dificuldades em sua chegada ao clube por causa de problemas físicos e acabou ficando para trás na disputa por posições. Recentemente, o treinador teve uma conversa com o atleta e lhe prometeu que daria uma chance em breve.

Paralelamente, clubes interessados no jogador procuram o clube com propostas. O Sport já fez duas tentativas, e o Atlético-PR e Internacional também tentaram o empréstimo, mas o Corinthians recusou todas as ofertas.

Existe, inclusive, a possibilidade de Marlone ficar no banco de reservas na partida contra o Internacional, domingo, no Beira-Rio. O meia Marquinhos Gabriel, um dos concorrentes do jogador, fez questão de elogiá-lo em entrevista coletiva. “Acho que Marlone é um grande jogador. Quem ganha com a entrada dele é o Corinthians, pois tem muita qualidade”, disse o jogador.