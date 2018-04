Mesmo sem jogar, Montillo é convocado para seleção argentina

BUENOS AIRES - Mesmo sem jogar desde o dia 4 de maio, por causa de uma contusão muscular na coxa direita, sofrida quando defendia o Santos na semifinal do Paulistão, o meia Montillo foi convocado nesta quinta-feira para a seleção argentina. Ele entrou na lista de 23 jogadores chamados pelo técnico Alejandro Sabella para os dois próximos jogos das Eliminatórias da Copa de 2014, contra Colômbia e Equador, respectivamente em 7 e 11 de junho.

Além de estar voltando de contusão - recuperado, já foi liberado pelos médicos para os treinos -, Montillo não vive boa fase no Santos. Mesmo assim, parece fazer parte dos planos de Sabella para a seleção argentina e vem sendo convocado com frequência. Agora, por causa dos compromissos nas Eliminatórias, deve desfalcar o time santista em pelo menos duas rodadas do Brasileirão, contra o Criciúma e Atlético-MG.

Sabella chamou nesta quinta-feira apenas os jogadores que atuam no exterior, prometendo aumentar a lista na semana que vem com aqueles que defendem clubes argentinos. Não há grandes novidades entre os convocados. Mesmo se recuperando de uma contusão muscular na perna direita, o superastro Messi está no grupo para enfrentar Colômbia e Equador - após 11 rodadas, a Argentina lidera com folga as Eliminatórias da Copa.

Confira a lista de convocados:

Goleiros - Sergio Romero (Sampdoria) e Mariano Andújar (Catania)

Defensores - Fabricio Coloccini (Newcastle), Marcos Rojo (Sporting Lisboa), Ezequiel Garay (Benfica), Federico Fernández (Getafe), Hugo Campagnaro (Napoli), Pablo Zabaleta (Manchester City) e José Basanta (Monterrey)

Meio-campistas - Javier Mascherano (Barcelona), Angel Di María (Real Madrid), Ever Banega (Valencia), Augusto Fernández (Celta), José Sosa (Metallist), Lucas Biglia (Anderlecht), Pablo Guiñazú (Libertad), Walter Montillo (Santos) e Erik Lamela (Roma)

Atacantes - Gonzalo Higuaín (Real Madrid), Lionel Messi (Barcelona), Rodrigo Palacio (Inter de Milão), Sergio Agüero (Manchester City) e Ezequiel Lavezzi (Paris Saint-Germain)