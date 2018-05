Mesmo sem jogar no Santos, Yuri Alberto é 'vetado' e fica fora da seleção sub-20

O centroavante Yuri Alberto não é utilizado por Jair Ventura desde a rodada final da primeira fase do Campeonato Paulista, mas parece continuar em alta no Santos. Tanto que o clube fez um acordo com a CBF, que dispensou a promessa de um período de treinamentos da seleção brasileira sub-20.

A seleção sub-20 se apresentou na última segunda-feira para um período de treinos no CT do Corinthians. Os jogadores comandados por Carlos Amadeu vão trabalhar por uma semana, encerrando o período com um jogo-treino na próxima segunda contra os profissionais corintianos.

Yuri Alberto foi chamado por Amadeu, mas o jogador foi liberado pela comissão técnica após pedido do clube, com o treinador chamando o atacante gremista Tete. Além dele, o zagueiro Matheus Thuler, do Flamengo, também foi cortado, sendo substituído por Matheus Stockl, do Atlético Mineiro.

Hoje com apenas 17 anos, Yuri Alberto recebeu suas primeiras chances entre os profissionais do Santos na reta final do Campeonato Brasileiro de 2017. Nesta temporada, atuou quatro vezes, tendo marcado seu primeiro gol pelo time e sendo titular em compromissos com o Novorizontino e o São Bento, jogos em que o técnico Jair Ventura poupou os titulares.

O duelo com o São Bento, disputado em 11 de março, pela rodada final da primeira fase do Paulistão, foi o último de Yuri Alberto pelo Santos. Desde então, o time disputou 11 jogos, sendo que Jair não utilizou o centroavante em nenhum deles, mesmo com a fase ruim do titular Gabriel Barbosa e ainda que o tenha relacionado e o levado para o banco de reservas em oito oportunidades.

Se Yuri Alberto se apresentasse a Amadeu, ele desfalcaria o Santos nos jogos com Luverdense, quinta-feira, pela Copa do Brasil, e Paraná, domingo, pelo Brasileirão, ambos na Vila Belmiro.

Com a sua presença vetada, Yuri Alberto perderá mais uma etapa de preparação da seleção para o Campeonato Sul-Americano Sub-20 de 2019, que será realizado no Chile, sendo classificatório para o Mundial da categoria, marcado para o mesmo ano na Polônia, e a Olimpíada de Tóquio, em 2020.