Messi afirma: Brasil é favorito para ganhar o Mundial Principal esperança da seleção argentina para a Copa do Mundo da Alemanha, o atacante Lionel Messi, que joga no Barcelona ao lado de Ronaldinho Gaúcho, declarou nesta sexta-feira em Buenos Aires que o Brasil é o grande favorito para a conquista do Mundial e que a Argentina brigará para ficar entre os primeiros colocados. "Hoje, o Brasil é favorito por causa do grupo de jogadores que tem e (pelo futebol) que vem demonstrando. Mas não tenho dúvidas que a Argentina vai estar brigando pelas primeiras posições", revelou o jogador em entrevista ao diário esportivo argentino Olé. Messi está na Argentina para se recuperar da ruptura muscular que sofreu na perna direita num dos jogos contra o Chelsea, pela fase oitava-de-final da Liga dos Campeões. "Estava mal e necessitava sair do Barcelona porque sofria ao não poder jogar. Por isso vim pra cá, onde está minha família", explicou o jogador, que espera voltar aos gramados em duas semanas. A Copa do Mundo começa no dia 9 de junho, com o jogo entre Alemanha e Costa Rica.