Messi celebra apoio e exalta história de Valdés no Barça A decisão do goleiro Victor Valdés de não permanecer no Barcelona após o encerramento da temporada 2013/2014 do futebol europeu parece não ter atingido sua imagem perante os torcedores e companheiros de clube. Após ver o jogador ser aplaudido pela torcida no domingo no Camp Nou, na vitória por 5 a 1 sobre o Osasuna, pelo Campeonato Espanhol, o astro Lionel Messi disse que Valdés é o melhor goleiro da história da equipe.