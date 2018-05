Messi celebra título do Espanhol e elogia campanha invicta do Barcelona

Novamente protagonista de uma conquista do Barcelona, Lionel Messi desta vez marcou três gols na vitória por 4 a 2 sobre o Deportivo La Coruña que deu o 25º título do Campeonato Espanhol ao clube catalão com antecedência. O argentino valorizou ainda mais a conquista pelo fato de a equipe ter se mantido invicta no torneio até aqui.

"Foi uma liga muito especial para todos porque não perdemos nenhum jogo", disse Messi. "Passamos por momentos difíceis, mas superamos tudo sem perder nenhuma partida e isso é incrível", valorizou o argentino.

Messi foi mais uma vez fundamental em um título do clube catalão. Mas desta vez foi diferente. O craque voltou a ter mais responsabilidade após a saída de Neymar para o Paris Saint-Germain e não decepcionou. Foi o nono título do torneio nacional que Messi conquistou, permitindo que o jogador ultrapasse o recorde que ele dividia com Xavi. Andres Iniesta, que anunciou sua saída do Barcelona na última semana, também tem nove troféus.

Com os três tentos marcados diante do La Coruña, o argentino chegou à marca de 32 gols e está muito perto de ser novamente o artilheiro da competição. Atrás dele estão Cristiano Ronaldo, com 24, e o companheiro Luiz Suárez, que balançou as redes 23 vezes na competição. Messi tem mais quatro partidas para igualar ou ultrapassar a marca de 37 gols da temporada passada.

Para faturar o Espanhol, o Barcelona chegou a 86 pontos e manteve 11 de vantagem sobre o Atlético de Madrid, que não alcança o rival pois tem apenas três jogos para disputar na competição. O clube catalão volta a levantar a taça após ver o rival Real Madrid ser campeão na temporada passada.

"Estou muito feliz por ter ganhado este título. Nós sabemos o quão difícil é ganhar o campeonato. Temos que celebrar isso", afirmou Messi, que, com uma goleada por 5 a 0 sobre o Sevilla, também sagrou-se campeão da Copa do Rei nesta temporada pelo time da Catalunha.