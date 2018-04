Messi chega ao gol número 500; relembre os primeiros

Em 12 anos, Lionel Messi atingiu a marca de 500 gols na carreira. O craque, já consagrado como maior artilheiro da história do Barcelona, fez gol neste domingo diante do Valencia, pela 33ª rodada do Campeonato Espanhol, apesar da derrota por 2 a 1. Aos 17 minutos, o camisa 10 fez o gol solitário do time catalão. Ele tinha 499 gols. Ao todo, o argentino tem 450 gols pelo Barcelona e 50 defendendo a seleção nacional.

O gol de número 499 foi marcado em atividade pela Argentina. De lá para cá, foram cinco partidas em branco de Messi, encerradas na derrota que pode complicar as pretensões do time no Campeonato Espanhol. Foi no torneio que o argentino mais brilhou: balançou as redes em 308 oportunidades, sendo também o maior artilheiro da história da competição (com mais de 50 gols à frente do vice artilheiro, Cristiano Ronaldo). Ainda defendendo a equipe espanhola foram 39 gols pela Copa do Rei, 11 pela Supercopa da Espanha, três pela Supercopa da Europa e cinco no Mundial de Clubes da Fifa. Na Liga dos Campeões, Messi tem incríveis 84 gols. O primeiro gol como jogador profissional do Barcelona teve a participação de um brasileiro. No dia 1º de maio de 2005, o então jovem jogador recebeu passe de Ronaldinho Gaúcho e abriu sua trajetória como grande artilheiro do clube.

Na seleção argentina, a maioria de seus gols foram em amistosos: um total de 27 vezes. O tento que abriu sua história foi no dia 1º de março de 2006, quando ganhou a oportunidade de disputar um amistoso ao lado dos profissionais diante da Croácia. De lá para cá, Messi se tornou o principal jogador do seu país, muitas vezes rivalizando-se com Maradona no coração dos argentinos.