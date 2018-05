Messi conquista a Bola de Ouro após temporada perfeita

Messi, com 473 dos 480 pontos possíveis, superou o português Cristiano Ronaldo, premiado em 2008 e segundo colocado neste ano, com 233, que ficou à frente do meio-campista Xavi Hernández, meio-campista do Barcelona, com 170 pontos. Kaká, na sexta colocação, foi o melhor brasileiro na eleição da tradicional revista francesa. Luís Fabiano ficou na 16ª posição, Júlio César na 21ª, Maicon na 24ª e Diego na 25ª colocação.

Messi foi o principal jogador do Barcelona na última temporada, tendo marcado 38 gols em 51 partidas, e conquistou o título da Liga dos Campeões da Europa, do Campeonato Espanhol e da Copa do Rei. Agora, se torna o primeiro jogador argentino a ser premiado com a Bola de Ouro.

"Honestamente, sabia que estava entre os favoritos porque Barcelona teve um ano frutífero em 2009", comentou Messi. "Mas não esperava ganhar com tal vantagem. A Bola de Ouro é muito importante para mim. Todos que ganharam são grandes jogadores. E alguns grandes nem sequer ganharam".

A excelente temporada do Barcelona fez outros jogadores, além de Messi e Xavi, serem lembrados na votação. Iniesta ficou na quarta colocação, seguido por Eto''o, que se transferiu para a Inter de Milão, em negociação que envolveu a chegada de Ibrahimovic, sétimo colocado na eleição, ao time catalão. Rooney, Drogba e Gerrard completam os dez primeiros lugares da Bola de Ouro da France Football.