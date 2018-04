Messi dá um novo show, marca 4 gols e Barcelona goleia o Osasuna

BARCELONA - O argentino Lionel Messi, quatro vezes seguidas escolhido pela Fifa como o melhor jogador do mundo, mostrou neste domingo a razão disso. O atacante marcou nada menos que quatro vezes na goleada do Barcelona sobre o Osasuna por 5 a 1, no estádio Nou Camp, em Barcelona, pela 21.ª rodada do Campeonato Espanhol. Agora com 33 gols, está disparado na tabela de artilheiros da competição - o português Cristiano Ronaldo, do Real Madrid, é o segundo com 21.

A goleada em casa colocou o Barcelona cada vez mais líder na Espanha. Com 58 pontos, o time catalão chegou à 19.ª vitória e se recuperou da imprevista derrota da rodada passada, a primeira no campeonato, para a Real Sociedad. O vice-líder Atlético de Madrid está 11 pontos atrás e joga ainda neste domingo contra o Athletic Bilbao, fora de casa. O Real Madrid ocupa a terceira colocação, com 43 pontos.

O show de Messi começou com o seu primeiro gol aos 11 minutos. O Osasuna, lutando para deixar a zona de rebaixamento, surpreendeu ao empatar aos 24, mas quatro minutos depois colocou tudo a perder com o pênalti cometido por Raoul Cedric, que foi expulso e viu o argentino marcar o segundo gol do Barcelona.

Antes do intervalo, após jogada do lateral-direito brasileiro Daniel Alves, o atacante Pedro Rodríguez ampliou a vantagem do Barcelona, que teve a tranquilidade garantida no segundo tempo. Assim, Messi pôde se exibir à vontade no Nou Camp e marcou mais dois gols, aos 11 e aos 13 minutos.

Também neste domingo, o modesto e surpreendente Rayo Vallecano deu sequência à sua ótima campanha ao derrotar o Betis, rival direto na luta por uma vaga à próxima edição da Liga dos Campeões da Europa. Com os 3 a 0 obtidos em casa, o time de Vallecas (região metropolitana de Madri) ocupa a quinta colocação com 34 pontos, agora apenas um atrás do concorrente de Sevilha, que está em quarto lugar.