Messi deixa o Barcelona de lado e vai disputar as Olimpíadas

O argentino Lionel Messi, atacante do Barcelona, afirmou nesta quinta que optou por disputar os Jogos Olímpicos de Pequim e, por isso, não disputará a fase prévia da Liga dos Campeões. "A escolha que coube a mim. Será minha última chance de disputar os Jogos Olímpicos", disse o argentino, que ainda não comunicou a decisão ao clube espanhol, "mas acho que eles entendem o que penso e não acredito que isso possa causar um conflito ou problema". O Barça não pode impedir a ida de Messi à Pequim, pois o jogador tem menos de 23 anos. O caso é diferente do meia Kaká, de 26 anos, que não foi liberado pelo Milan para defender a seleção brasileira nos Jogos. Em relação à fase prévia da Liga dos Campeões, Messi lembrou a qualidade do elenco do Barça e disse que o time também pode vencer partidas quando ele não está presente. "Ainda não conhecemos nosso adversário e o Barcelona não depende só de mim para ganhar os jogos. Acho que a torcida também vai entender isso", disse o atacante, que disputará um amistoso pela seleção olímpica argentina contra a Catalunha no sábado no estádio Camp Nou. Na entrevista coletiva, Messi também disse que aprova a chegada ao Barcelona do novo técnico Josep Guardiola. "Não o conheço pessoalmente, mas me disseram que é um técnico muito trabalhador", afirmou o argentino, que também lamentou a saída de jogadores como Ronaldinho Gaúcho e o meia brasileiro naturalizado português Deco. "Será uma pena por tudo que vivi com eles, pelo nível de jogadores que são e por como me trataram quando eu tinha apenas 16 ou 17 anos", disse Messi, que espera que os novos reforços contribuam para a formação de um "bom grupo, com vontade de ganhar títulos". Com a saída de Ronaldinho Gaúcho, a camisa 10 ficaria vaga, mas o argentino, que veste a 19, não se mostrou preocupado com a possibilidade de herdar o número do companheiro. "Uso a 19 e não tenho problema. Não acho que o número da camisa seja relevante. O importante é jogar bem", concluiu.